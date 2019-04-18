طلبات إعانة البطالة الأميركية عند أدنى مستوى منذ 1969

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في أكثر من 49 عاماً ونصف العام، بما يشير إلى استمرار قوة الاقتصاد.



وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفضت خمسة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 192 ألفا في الأسبوع المنتهي في 13 أبريل، وهو الأدنى منذ سبتمبر 1969.

وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتُظهر ألف طلب فوق التقديرات السابقة.



وطلبات #إعانة_البطالة في انخفاض لخمسة أسابيع متتالية.



وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الطلبات إلى 205 آلاف في أحدث أسبوع.



وتراجع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشرا أدق لسوق العمل، لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار ستة آلاف طلب إلى 201 ألف و250 طلبا في الأسبوع الماضي وهي أدنى قراءة منذ نوفمبر 1969.