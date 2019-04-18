عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق اقتصاد

لبنان يحضر لسندات دولية بـ2.5-3 مليارات دولار في مايو

المصدر: بيروت - رويترز
رابط مختصر

قال وزير المالية اللبنانيK علي حسن خليلK إن #لبنان يحضر لإصدار سندات دولية بقيمة 2.5 مليار إلى ثلاثة مليارات دولار في 20 مايو أيار المقبل لتمويل احتياجات الدولة.

وقال خليل لرويترز "سيتم إصدار جديد بدأ التحضير له مع المصارف العالمية والمحلية في 20 مايو المقبلK وهو إصدار قيمته بين مليارين ونصف مليار إلى ثلاثة مليارات دولار".

وأضاف "هو إصدار عادي وفق المخطط ووفق استراتيجية الدين العام المحددة بيننا وبين المصرف المركزي وانطلاقا من الحاجات الفعلية للدولة".

كلمات دالّة

#لبنان

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر