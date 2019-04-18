لبنان يحضر لسندات دولية بـ2.5-3 مليارات دولار في مايو

قال وزير المالية اللبنانيK علي حسن خليلK إن #لبنان يحضر لإصدار سندات دولية بقيمة 2.5 مليار إلى ثلاثة مليارات دولار في 20 مايو أيار المقبل لتمويل احتياجات الدولة.



وقال خليل لرويترز "سيتم إصدار جديد بدأ التحضير له مع المصارف العالمية والمحلية في 20 مايو المقبلK وهو إصدار قيمته بين مليارين ونصف مليار إلى ثلاثة مليارات دولار".



وأضاف "هو إصدار عادي وفق المخطط ووفق استراتيجية الدين العام المحددة بيننا وبين المصرف المركزي وانطلاقا من الحاجات الفعلية للدولة".