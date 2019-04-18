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موديز ترفع تصنيفها الائتماني لمصر إلى ‭B2‬

المصدر: القاهرة - رويترز
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رفعت #وكالة_موديز تصنيفها الائتماني لمصر إلى (B2) ، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت إنها تتوقع أن الإصلاحات المالية والاقتصادية ستدعم تحسنا تدريجيا لكنه مطرد في مؤشرات المالية العامة لمصر، وسترفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وأكد الوكالة إنها ترفع تصنيفاتها لإصدارات #الديون الطويلة الأجل للحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والعملة المحلية إلى (B2) من (B3).

وأشارت إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس توقعات بأن #الإصلاحات_الاقتصادية الجارية ستدعم تحسنا تدريجيا لكنه مطرد في مؤشرات المالية العامة للبلاد.

وأوضحت أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس قدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية لإعادة التمويل على الرغم من متطلبات كبيرة لمجمل الاقتراض.

كلمات دالّة

#الديون, #وكالة موديز, #الإصلاحات الاقتصادية

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