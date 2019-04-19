بريطانيا تدين تطبيق أميركا عقوبات كوبا على الشركات

قالت #بريطانيا إنها قلقة من محاولات جديدة للولايات المتحدة لإلزام الشركات الأجنبية بالتقيد بعقوبات أميركية رفضتها المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها "التطبيق المتجاوز لحدود الدولة... لعقوبات نعتبرها غير قانونية بموجب القانون الدولي، يهدد بالإضرار بشركات المملكة المتحدة و #الاتحاد_الأوروبي التي تقوم بأنشطة مشروعة في كوبا بتعريضها للمسؤولية القانونية في المحاكم الأميركية".



وأضاف البيان قائلا "سنعمل جنبا إلى جنب مع #الاتحاد_الأوروبي لحماية مصالح شركاتنا".



وفرضت واشنطن يوم الأربعاء عقوبات جديدة وإجراءات عقابية أخرى على كوبا وفنزويلا في إطار سعيها لتكثيف الضغوط على هافانا لإنهاء دعمها للرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو.