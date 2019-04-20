صندوق النقد يقدم 118 مليون دولار لمساعدة موزمبيق

قدم #صندوق_النقد_الدولي مساعدات عاجلة لدولة #موزمبيق بلغت قيمتها 118 مليون دولار لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الإعصار "إيداي" الذي ضربها الشهر الماضي.

وقال نائب رئيس صندوق النقد الدولي تاو شانغ إن "موزمبيق تعرضت لخسائر كبيرة وأضرار جسيمة في البنية التحتية والطاقة الإنتاجية نتيجة الإعصار إيداي".

وأضاف أن المساعدات العاجلة وتكاليف إعادة الإعمار تقدر بقيمة كبيرة وهو ما يجعل هذه #العاصفة أسوأ كارثة طبيعية وأكثرها تكلفة في تاريخ البلاد.

وأوضح أن القرض سيساعد #موزمبيق في تلبية احتياجاتها #المالية العاجلة لتكون أكثر جاهزية لمواجهة #الكوارث_الطبيعية وتأثيرات التغير المناخي في المستقبل.

وكان الإعصار "إيداي" قد ضرب وسط موزمبيق في منتصف مارس الماضي، مما أدى إلى تشريد مئات الآلاف وتدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخاصة بحوالي نصف مليون مزارع وتدمير حوالي 250 ألف منزل كليًا أو جزئيًا ومقتل حوالي 600 شخص.