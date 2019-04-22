بومبيو: سنصل بصادرات نفط إيران للصفر

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك #بومبيو ، إن بلاده ستعمل من أجل الوصول بصادرات #إيران النفطية إلى صفر.

وأضاف بومبيو في مؤتمر صحافي في #واشنطن أن الولايات المتحدة سعت مع الشركاء لتعويض أي نقص في سوق النفط العالمي.

وأشار إلى أن بلاده ستواصل العقوبات لمنع إيران من تصدير نفطها، خاصة أن نظام إيران يستخدم أموال النفط في دعم الإرهاب.

وأكد بومبيو "هدفنا حرمان نظام إيران الخارج عن القانون من عائدات النفط".

ندعم الشعب الإيراني

وأضاف بومبيو أن #الولايات_المتحدة "تدعم الشعب الإيراني، ونريد للشعب الإيراني أن يبقى على موقفه، ونريد حياة أفضل للشعب الإيراني، ولن نتهاون في تطبيق العقوبات الأميركية على طهران وندعو دول العالم إلى تطبيقها".

وقال وزير الخارجية الأميركي إن "الولايات المتحدة لا تدعم أي جماعات خارجية بل تدعم الشعب الإيراني"، وتعرض للسؤال دائما عن الجماعات مثل مجاهدي خلق، حيث أكد أن الولايات المتحدة "لا ندعم أي جماعة وهدفنا واضح وأوضحنا للنظام الإيراني أننا سنرد بشكل جدي وما من شك سنتخذ إجراءات ضد أي شيء يقوم به المتطرفون، الذين تدعمهم إيران وسنرد لحماية الأميركيين أينما كانوا".

لا تهاون بالعقوبات

وأوضح بومبيو أن تشديد العقوبات يستهدف الوصول إلى "النتائج التي نريدها والحملة التي بدأناها منذ خروجنا من الاتفاق النووي، ستستمر وستنفذ العقوبات بدون تهاون، وهناك دول أوروبية كثيرة تساعدنا ودول في المنطقة".

وعن التطمينات السعودية الإماراتية بشأن استقرار #سوق_النفط قال بومبيو إن "السعوديين والإماراتيين تحدثوا إلى الرئيس ترمب، وسياساتهم تتوافق مع أهدافهم".

وحول توقيت الإعلان عن عدم تجديد #الإعفاءات من عقوبات تصدير النفط الإيراني قال بومبيو: "لا أريد التحدث عن الاحتمالات، وهناك وضوح بأن الإعفاءات لن تمدد لما بعد الثاني من مايو 2019".