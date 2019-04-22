مصر تستهدف زيادة إيرادات ضريبة السجائر 15% في 2019

كشفت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة #الإيرادات من ضريبة السجائر والدخان نحو 15% في مشروع موازنة 2019-2020 لتصل إلى 67.128 مليار جنيه، ما يعادل (3.92 مليار دولار).



وأوضح البيان المالي لمشروع الموازنة الذي وُزع على أعضاء مجلس النواب أن الحكومة تستهدف إيرادات من #ضريبة_السجائر والدخان بنحو 58.571 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الحالية 2018-2019.