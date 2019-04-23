محفزات للصناعيين من مدينة الملك عبدالله بالسعودية

أكد الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أحمد لنجاوي، أن #المحفزات التي تقدمها #السعوية لتنمية الصادرات لا مثيل لها، وذلك من خلال ميناء الملك عبدالله والوادي الصناعي.

وأشار لنجاوي في مقابلة مع "العربية" على هامش مبادرة تحفيز الصناعة في السعودية، إلى اتفاقيات جرى توقيعها تصب في تحقيق أهداف مدينة الملك عبدالله، موضحاً أن الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، أطلق بالشراكة مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، وبرنامج التجمعات الصناعية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة المدن الاقتصادية، مبادرة "تحفيز الصناعة والتصدير" التي تهدف إلى تعجيل البدء بعمليات البناء والإنشاء وتسريع الصادرات للمستثمرين في الوادي، وذلك خلال ملتقى جمع العديد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمدينة الاقتصادية.

وتضمن الملتقى توقيع 3 مذكرات تفاهم، حيث جرى توقيع مذكرة تفاهم بين الوادي الصناعي وصندوق التنمية الصناعية السعودي وهيئة المدن الاقتصادية، بهدف تطوير القطاع الصناعي وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المعنية من خلال وضع الآليات والإجراءات اللازمة لتقديم منتجي (أرض وقرض صناعي)، كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين الوادي الصناعي وبرنامج التجمعات الصناعية وهيئة المدن الاقتصادية، تهدف إلى تفعيل سياسة التنوع الاقتصادي ورفع إسهام القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي.

وتضمنت المذكرة الثالثة بين الوادي الصناعي وهيئة تنمية الصادرات السعودية وهيئة المدن الاقتصادية، الإسهام في رفع نسبة الصادرات السعودية وتحسين كفاءة بيئة التصدير عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية.

وقال لنجاوي: "نفتخر اليوم بتوقيع هذه المذكرات المميزة، التي تأتي ضمن مساعي المدينة الاقتصادية وجهودها لتطوير بيئة الأعمال والصناعة من خلال بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وذلك للإسهام في تنويع ودعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، خاصة أن أحد أهداف الرؤية يقوم على الاعتماد على القطاع اللوجستي والمناطق الاقتصادية".

وأفاد لنجاوي بأن مبادرة "تحفيز الصناعة والتصدير" ستسهم في توفير العديد من الفرص الوظيفية، وارتفاع الصادرات وتنمية الإيرادات، بالإضافة إلى زيادة تدفق الاستثمارات النوعية الوطنية والأجنبية للمدينة.

يذكر أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تُركز على تنمية قطاعات استراتيجية واعدة من أهمها قطاع الخدمات اللوجستية والصناعية، ومن أهم مرتكزاته الوادي الصناعي الذي استقطب أكثر من 116 شركة وطنية وإقليمية وعالمية حتى الآن مختصة في 6 مجالات رئيسية وهي: الصناعات الدوائية، والسلع الغذائية والاستهلاكية، والخدمات اللوجستية، والصناعات البلاستيكية، مواد الإنشاءات والبناء وقطاع النقل وصناعة وتجميع المركبات، كما حصل الوادي الصناعي على جائزة "إنترناشونال فاينانـس" الـ"أي إف إم" كونه بالمنطقة الصناعية الأسرع نموًا على مستوى الخليج، فيما يتعلق بالإمدادات اللوجستية والاقتصاديات الصناعية وتوفير البنية التحتية المتقدمة.