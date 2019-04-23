مصر تشكل مجموعات عمل مصغرة لجذب كبار المستثمرين

قرر مجلس الوزراء المصري خلال اجتماع وزراء الحقيبة الاقتصادية تشكيل مجموعات عمل مصغرة لجذب كبار المستثمرين وكبرى الشركات العالمية إلى السوق المصري الذي يتمتع بفرص استثمارية واعدة في العديد من القطاعات.

وكلف رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتشكيل مجموعة عمل مصغرة من وزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والمالية، والتجارة والصناعة، بشأن سرعة العمل على جذب كبار المستثمرين على مستوى العالم، وتيسير دخولهم لمصر، وضخ استثماراتهم، وفقاً لبيان مجلس الوزراء.

وأشاد رئيس الحكومة المصرية بقيام مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني برفع لتصنيف مصر، الأمر الذي يعكس حجم التطور والتحسن الكبير الذي شهده الوضع الاقتصادي، وسيكون له تداعيات إيجابية على الاقتصاد المصري، وزيادة الثقة لجذب المزيد من الاستثمارات.

وخلال الاجتماع تم استعراض قاعدة بيانات شاملة اعدتها وزارة التجارة والصناعة، تضمنت الشركات العالمية التي يتم استهدافها للجذب للاستثمار في مصر، في القطاعات التي تمثلُ أولوية لمصر خلال هذه المرحلة، وفي ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأشار وزير التجارة والصناعة عمرو نصار إلى أنه من بين هذه القطاعات النفط والطاقة، والحديد والصلب، وصناعة الأثاث والمنتجات الخشبية، وصناعة الأسمدة والبتروكيماويات، وصناعة إطارات السيارات، وقطاع الصناعات الغذائية، وصناعة الأسمنت، وصناعة الإنتاج الزراعي، وصناعة المنسوجات.

وأوضح نصار، أنه تم التواصُل مع مكاتبنا بالخارج لاستهداف كبار المستثمرين والمصنعين بالعالم، كما يتم العمل على محور آخر، لاستهداف كبار الشركات الإنجليزية للاستثمار في مصر، كما يتم رصد الشركات التي تعمل في شرق أوروبا، وتعتمد على العمالة الكثيفة، وأنه يتم حالياً التواصل مع عدد من الشركات الكبرى، وهناك تنسيق كامل مع وزيرة الاستثمار بشأن جذب هؤلاء المستثمرين.

كما شهد الاجتماع استعراض رؤية ومقترحات اتحاد الصناعات المصرية لأولويات الإصلاح فيما يتعلق بتهيئة مناخ الاستثمار الصناعي، وبرامج دعم الصادرات الوطنية.