هيئة المدن الاقتصادية: نهدف لتفعيل شراكات القطاعين العام والخاص

أشار الأمين العام لهئية المدن الاقتصادية في السعودية مهند هلال، إلى أن الهيئة هي إحدى الأجهزة الحكومية التي تقع تحت منظومة #برنامج_تطوير_الصناعة والخدمات اللوجستية.

وأضاف، في لقاء مع العربية على هامش مبادرة تحفيز الصناعة في السعودية، أن #هيئة_المدن لديها محاور عديدة أبرزها تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وعدد هلال العديد من الاتفاقيات التي وقعت مع الجهات الداعمة، للوصول إلى منظومة متكاملة:

- الوادي الصناعي ، داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الذي يقوم باستقطاب المستثمرين إلى داخل الوادي الصناعي.

- #ميناء_الملك_عبدالله .

- وأجهزة حكومية أخرى: مثل صندوق التنمية الصناعي، ومن خدماته الجديدة ما يعرف ب"أرض وقرض"، لزيادة استقطاب رؤوس الأموال.

- برنامج التجمعات الصناعية الذي يقوم بتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية داخل المدن الصناعية في المملكة.

- هيئة تنمية الصادرات الصناعية التي تساعد المستثمرين المحليين بتصدير منتجاتهم، والتأكيد على جودة المنتج السعودي وتنافسيته.