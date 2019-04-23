30 مليار دولار قيمة متوقعة لإدارة الموارد البشرية

يشهد قطاع إدارة الموارد البشرية عالمياً موجة من الابتكارات تدعم ازدهار هذا القطاع الذي من المتوقع أن تبلغ قيمته 30 مليار دولار بحلول عام 2025.

وأكد باولو غاللو، مستشار أول لرئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، في لقاء مع "العربية" أن العديد من الوظائف الحالية ستختفي بفضل التقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، كما سيحتاج الباحثون عن عمل إلى مهارات جديدة تتماشى مع متغيرات العصر.

وأضاف "بحلول 2030 سيشكل جيل الألفية 70% من القوى العاملة، ونحو 55-60% من الأشخاص لن يتم توظيفهم من قبل مؤسسات، بل سيعملون أعمالا حرة، هذه عقلية مختلفة تماما مقارنة بجيلي والأجيال السابقة، التي كانت تبحث عن وظائف في شركات معروفة، لفترات قد تمتد على مدى حياتهم. كما تختلف اليوم القيم التي يتمتع بها هؤلاء الموظفون، يريدون ساعات عمل مرنة، وليس الوقت التقليدي، من التاسعة حتى الساعة الخامسة مثلاً. يريدون قائدا أو معلما وليس مديرا، ويريدون أن يعملوا على شيء ذي معنى ورؤية. واجبنا كصناع قرار أن نحتضنهم ونوفر الفرص لهم.

العامل الآخر، هي أنواع الوظائف التي سنحتاجها في المستقبل، وظائف تشمل التعامل مع الآخرين والتفكير النقدي، العمل مع الفريق والتعاون، الذكاء العاطفي هذه هي الوظائف التي ستستمر".

وتابع "هناك العديد من الوظائف التي ستختفي خاصة المتعلقة بالبنوك والمالية، صراف البنك مثلاً، الأشخاص المختصون ببطاقات الائتمان، بائعو الكاشير في السوبر ماركت، سيختفون وكذلك بعض المحاسبين".

وأضاف "اليوم هناك أجهزة تعمل على تحليل 28 ألف مؤشر في وجه الإنسان وصوته خلال 40 دقيقة أثناء المقابلة الوظيفية، لتحليل شخصية وأداء الأفراد. هذه التقنية تستخدم الآن في فنادق Hilton و IBM ، لذا العديد من الأشخاص الذين كانوا يوظفون الأفراد بطريقة تقليدية، يفحصون السيرة الذاتية ويقابلون الباحث عن عمل وجهاً لوجه، سيفقدون وظيفتهم قريباً عليهم تطوير مهارات جديدة لتأدية أعمالهم بطريقة أخرى".