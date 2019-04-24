تراجع معنويات الشركات الألمانية مع فقد الاقتصاد قوة الدفع

كشف مسح اليوم الأربعاء أن معنويات الشركات الألمانية تراجعت في أبريل، بما يخالف توقعات كانت لارتفاعها على نحو بسيط ويُظهر أن أكبر اقتصاد أوروبي يفقد قوة الدفع بفعل التوترات التجارية التي تعرقل مصدريه.



وقال معهد إيفو الاقتصادي الذي يتخذ من ميونيخ مقراً إن مؤشره لمناخ الأعمال انخفض إلى 99.2 من مستوى معدل بالزيادة عند 99.7 في الشهر السابق.



وكان متوسط التوقعات لقراءة أبريل عند 99.9.