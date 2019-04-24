ترقبات لجولة جديدة من المحادثات الأميركية الصينية

أعلن البيت الأبيض أنه من المقرر أن يتوجه المفاوضون الأميركيون إلى الصين الأسبوع المقبل لإجراء جولة جديدة من المحادثات الهادفة إلى إنهاء الحرب التجارية بين البلدين، قبل أن يزور الوفد الصيني بدوره واشنطن في أيار.

وقال البيان إنّ وزير الخزانة ستيفن منوتشين والممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر اللذين يقودان المفاوضات من جانب الولايات المتحدة، سيكونان في بكين لإجراء محادثات تبدأ في 30 أبريل، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وسيتوجه نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي الذي يقود المفاوضات عن بلاده، إلى واشنطن في 8 أيار.

وأوضح البيان أنّ "مواضيع محادثات الأسبوع المقبل ستغطي الإشكالات التجارية، بما يشمل الملكية الفكرية والنقل القسري للتكنولوجيا والحواجز غير الجمركية والزراعة والخدمات" وأيضاً "التنفيذ".

وتتفاوض الولايات المتحدة والصين بشكل مكثّف منذ بداية يناير بغية التوصل إلى اتفاق تجاري واسع النطاق يسمح بإنهاء الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية لإجبار بكين على إنهاء ممارسات وُصِفت بغير النزيهة.

وتسعى إدارة ترمب لخفض العجز التجاري الهائل مع الصين والحد من الدعم الصيني لشركات الدولة.

وأشار المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، الخميس، إلى بقاء "الكثير من العمل لإنهائه"، معترفاً في الوقت نفسه بتحقق "مزيد من التقدّم".

ووفق صحيفة وول ستريت جورنال، فإنّ الولايات المتحدة والصين ترغبان في تنظيم مراسم توقيع الاتفاق النهائي نهاية أيار أو بداية حزيران.

وتتبادل الدولتان حتى الآن رسوماً جمركية على أكثر من 360 مليار دولار من المبادلات السنوية.