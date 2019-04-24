الخليفي: احتياطيات "ساما الأجنبية قفزت بـ50 مليار ريال في مارس

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي إن " #ساما" منحت رخصة لبنك #كريدي_سويس للعمل في المملكة العربية السعودية.

كان البنك السويسري يسعى للحصول على رخصة مصرفية كاملة في أكبر اقتصاد بالشرق الأوسط.

وفي يوليو من العام الماضي قال تيجاني تيام الرئيس التنفيذي لكريدي سويس إنه سافر شخصيا إلى المملكة لتقديم الطلب.

وقال الخليفي قبل أقل من شهرين حصل بنك ستاندرد تشاترد على رخصة للعمل في السعودية، وقبله تم منح رخصة لبنك ياباني، وقد استغرق الحصول على الرخصة في كل حالة أقل من شهر حتى الحصول على الموافقة".

وأضاف أن كريدي سويس وفقا للرخصة التي حصل عليها سيتمكن من ممارسة الصيرفة الشاملة.

"حاليا حصل كريدي سويس على رخصة لفتح فرع واحد في السعودية، ويستطيع زيادتها مستقبلا".

ولفت الخليفي لوجود بعض البنوك تعمل في السعودية ولديها أكثر من فرع مثل بنك الإمارات دبي الوطني الذي لديه 4 فروع في السعودية.

وفي سياق متصل أوضح الخليفي أن الحكومة دعمت برنامج كفالة بأكثر من 800 مليون ريال، ما أثر إيجابيا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أن الاحتياطيات الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودية قفزت بقيمة 50 مليار ريال في مارس.