HSBC: ملتزمون بجدول أعمالنا بالكامل في السعودية

قال الرئيس التنفيذي لبنك HSBCجون فلينت، إن البنك لا يعاني من أي نقص بالمهارات في المملكة، وإنه سيكمل جدول أعماله بالكامل.

وأضاف على هامش افتتاح مؤتمر القطاع المالي في الرياض "أريد التأكيد أن HSBC لا يعاني من أي نقص بالمهارات في السعودية، ونحن باستطاعتنا إكمال جدول أعمالنا بالكامل، 20%، من القوى العاملة هي من النساء ولدينا فريق عمل رائع. HSBC يستمر بالاستثمار في تطوير المهارات".

وأشار إلى أنه من الضروري على المملكة أن تدرك ما هي الرؤية التي تتطلع إليها في ما يخص التوظيف، وأن مساهمة النساء في القوى العاملة سترفع من الناتج المحتمل للمملكة.

"الإنجازات التي حققتها السعودية حتى الآن تمت دون مساهمة المرأة في مناصب عليا، أرى أن مشاركة المرأة ستغير الكثير وستكون إيجابية، وقد حقق HSBC إنجازات هائلة بمشاركة العنصر النسائي في مناصب عليا".