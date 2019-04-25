عقوبات واشنطن تحرم إيران من إيرادات بـ10 مليارات دولار

قال مسؤول أميركي يوم الخميس إن #العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران حرمت الحكومة الإيرانية أكثر من 10 مليارات دولار من إيرادات النفط.

وقال رايان هوك الممثل الأميركي الخاص لإيران ومستشار السياسات بوزارة الخارجية أثناء اتصال مع الصحافيين بعد أيام من إعلان واشنطن أنها سترفع كل الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات على #إيران ومطالبتها الدول بوقف وارداتها من طهران اعتبارا من مايو وإلا واجهت إجراء عقابيا.

وأضاف هوك أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها لضمان توافر إمدادات نفطية كافية في الأسواق العالمية.