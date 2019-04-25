وزير النقل السعودي: نستهدف إعطاء خدمات بجودة عالية

كشف وزير النقل السعودي نبيل العامودي أنه سيتم الإعلان قريبا عن مشروع بين #القطاع_الخاص ووزارة النقل في قطاع الموانئ عن طريق البناء والتملك.

وأكد العامودي في لقاء مع "العربية" على هامش مؤتمر القطاع المالي، أن هناك تعاونا قويا بين القطاعين الخاص والحكومي في #قطاع_النقل وأن مركز الخصخصة ساهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بهدف إعطاء خدمة بجودة عالية للمستهلك.

وأضاف "الشراكة مع القطاع الخاص ليست وليدة اللحظة على منظومة النقل، حيث قمنا بمشاريع كثيرة مثل مطار المدينة، ميناء جدة الإسلامي، وميناء الدمام. كل ما استجد الآن هو وجود مركز الخصخصة منذ سنتين وهو ما وضع الإطار التنظيمي للشراكة مع القطاع الخاص، والآن نحن في طور تفعيل هذه المبادرات والصفقات حتى نستطيع في النهاية أن نعطي منتجا وبنية تحتية وجودة عالية للمواطن والمقيم في المملكة بتكلفة منخفضة عن طريق مشاركة القطاع الخاص في هذه المنظومة".

وتابع "من المهم أن يكون القطاع الخاص جزءا من المنظومة، لأن المتطلبات على البنية التحتية الأساسية مازالت عالية في السعودية، فمشاركة القطاع المالي في تطوير هذه الصنعة مهمة لوجود ضغوط على جميع ميزانيات العالم، وعلى القطاع المالي والخاص المشاركة في بناء الخدمة المناسبة".