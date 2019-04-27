حلحلة بملف التجارة الياباني الأميركي وترمب: قد نبرم اتفاقا

قال الرئيس الأميركي دونالد #ترمب إن محادثات التجارة مع اليابان تسير قدما بشكل جيد، وربما يكون بالإمكان الوصول إلى اتفاق قبل زيارته إلى اليابان في مايو أيار.



وأوضح ترمب، في مستهل اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن اليابان تشتري كمية ضخمة من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة، وإن واشنطن تحث طوكيو على إلغاء الرسوم الجمركية التي تفرضها على المنتجات الزراعية الأميركية.



وأبلغ آبي الصحفيين في البيت الأبيض أنه يتطلع إلى مناقشات التجارة، مؤكداً على أهمية الروابط بين البلدين.



وتقاوم #اليابان ضغوطا أميركية لربط التجارة بقضايا العملة قبل المحادثات بين البلدين المتحالفين.

وبالإضافة إلى التجارة، من المتوقع أن يناقش البلدان كوريا الشمالية وقضايا أخرى ذات اهتمام متبادل.



وناقش وزراء يابانيون التجارة والعملة مع نظرائهم الأميركيين في #واشنطن قبيل القمة المرتقبة بين آبي وترمب، على أمل إثناء واشنطن عن الربط بين القضيتين.



وأوضح ترمب أنه غير راض عن الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة والذي يأتي معظمه من صادرات السيارات.