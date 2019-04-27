قرض بـ200 مليون دولار من "صندوق التنمية" لدعم السودان

وقع #السودان اتفاقا مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتخذ من الكويت مقرا له، للحصول على قرض قيمته 200 مليون دولار، بحسب ما ذكرت وكالة السودان للأنباء.

وذكرت الوكالة أن القرض سيستخدم لدعم المشروعات التنموية في السودان دون ذكر المزيد من التفاصيل.



وساهمت الأزمة الاقتصادية في السودان في إشعال فتيل احتجاجات شعبية أدت للإطاحة بالرئيس #عمر_البشير مطلع الشهر الجاري.

ويعاني البلد الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة من ارتفاع سريع في معدل التضخم ونقص في السيولة والوقود وسلع أساسية أخرى.

وكان #بنك_السودان_المركزي رفع قيمة العملة الوطنية بنحو 4% إلى 45 جنيها للدولار، وذلك بعد أن قدمت كل من #السعودية والإمارات مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار في 22 أبريل الجاري، منها 500 مليون دولار وديعة في البنك المركزي بهدف تخفيف الضغوط على الجنيه السوداني وتحقيقاً للاستقرار في أسعار الصرف.

ويشتمل باقي المبلغ على مساعدات للشعب السوداني بقيمة 2.5 مليار دولار على شكل مساعدات غذائية ودوائية، إضافة إلى مشتقات نفطية.

ويأتي ذلك في وقت تزداد فيه التحديات الاقتصادية على الخرطوم بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير وارتفاع ديون البلاد الخارجية.

فباستثناء الصومال، فإن #السودان هو البلد الوحيد في العالم الذي يدين لصندوق النقد الدولي، حيث تبلغ قيمة هذه الديون مع الفوائد حوالي 8 مليارات دولار.

أما الدين العام الخارجي، فقدره صندوق النقد الدولي بـ51 مليار دولار في 2016 يمثل نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي.