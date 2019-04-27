مورغان ستانلي:نمو اقتصاد أميركا سيتباطأ لـ1.1% بالربع الثاني

قال خبراء اقتصاديون في بنك #مورغان_ستانلي إن نمو #الاقتصاد_الأميركي يسير بوتيرة تبلغ 1.1% في الربع الثاني من العام مع توقعات بأن تتراجع المكاسب في الصادرات والمخزونات المسجلة في الربع الأول.

وأضافوا في مذكرة بحثية "توقعاتنا الأولية للنمو في الربع الثاني تشير إلى تراجعات كبيرة في صافي الصادرات والمخزونات بعد مساهماتهما في الربع الأول".

وقالت #وزارة_التجارة_الأميركية في وقت سابق اليوم إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 3.2% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مدفوعا بانخفاض العجز التجاري وأكبر تراكم للبضائع غير المباعة منذ 2015.