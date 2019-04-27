"نبذ الحمائية" في مواجهة "أميركا أولاً".. من سينتصر؟

المصدر: بكين - أ ف ب

حضّ #الرئيس_الصيني شي جينبينغ، السبت، على رفض الحمائية، ودعا المزيد من الدول للانضمام إلى مبادرة "طرق الحرير الجديدة"، ساعيا لتبديد المخاوف بشأن خطته الضخمة القاضية بإقامة بنى تحتية تربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.

وكان شي يتحدث خلال قمة حول هذه الخطة المعروفة رسميا باسم #الحزام_والطريق ، عقدها في بكين بمشاركة حوالي 40 رئيس دولة وحكومة، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

وتسعى الصين الغارقة منذ 2018 في حرب تجارية مع الولايات المتحدة، لتولي دور الزعامة في مجال التعاون متعدد الأطراف.

وقال شي جينبينغ في اليوم الأخير من المنتدى: "علينا أن نبني معا اقتصادا عالميا منفتحا ونحارب الحمائية".

وتهدف المبادرة إلى إقامة بنى تحتية للنقل والطاقة في الدول التي هي بحاجة ماسة إليها في آسيا وأوروبا وإفريقيا ومناطق أخرى.

وتحض صيغة أولية للبيان الختامي للقمة اطلعت عليها وكالة فرانس برس، على "نبذ الحمائية" و"الأحادية"، في إشارة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب وشعاره #أميركا_أولا .

والمبادرة التي أطلقها شي جينبينغ عام 2013، تلقى تمويلا بواسطة استثمارات وقروض بمئات مليارات اليورو.

لكن منتقديها يأخذون عليها أنها تدعم خصوصا الشركات الصينية وتشكل "فخ ديون" للدول المستفيدة منها وتضر بالبيئة.

وأعربت #الولايات_المتحدة والهند واليابان ومعظم دول غرب أوروبا عن تشكيك في الخطة.

وقال الرئيس الصيني للمشاركين في القمة: "علينا أن نشجع مشاركة المزيد من الدول والشركات لزيادة مصالحنا المشتركة".

وكان الرئيس الصيني أكد الجمعة "عدم التسامح إطلاقا" حيال الفساد، ردا على الانتقادات حول ضبابية بعض الاتفاقات الموقعة في إطار الخطة.