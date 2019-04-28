أسعار تذاكر إكسبو 2020 دبي.. تعرف عليها

كشف #إكسبو_2020 #دبي، عن أسعار تذاكر الدخول ليوم واحد وثلاثة أيام، حيث يبلغ سعر تذكرة اليوم الواحد للكبار (18 عاما فأكثر) 120 درهما (33 دولارا أميركيا)، بينما يبلغ سعر تذكرة الثلاثة أيام 260 درهمًا (71 دولارا).

وستفتح التذكرة لحاملها دخول 60 عرضا حيا كل يوم، وأكثر من 200 منفذ لبيع الأطعمة والمشروبات من مختلف بلدان العالم، بحسب "البيان" الإماراتية.

وسيقدم إكسبو 2020 مجموعة من الإعفاءات والتخفيضات، بما في ذلك الدخول المجاني للأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات وكبار السن الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما.

وسيحصل الصغار والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 سنة، وكذلك الطلبة من مختلف الأعمار على تخفيض بنسبة 50%، بينما سيكون لأصحاب الهمم حق الدخول المجاني، مع منح تخفيض بنصف السعر للشخص الذي يرافقهم.

وقال سانجيف كوسلا، نائب الرئيس التنفيذي لتجربة الزائر في إكسبو 2020 دبي: "بينما يفصلنا أقل من 550 يوما عن أضخم حدث يقام في المنطقة العربية، يتزايد التشويق والترقب. نسعى لأن يكون إكسبو 2020 للجميع، ونعتقد أن أسعار التذاكر والتخفيضات والإعفاءات المقدمة ستساعدنا على تحقيق هذا الهدف. نحن متحمسون لاستقبال ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم، ونبذل قصارى جهدنا لضمان أن يجسد هذا الاستقبال أصول الضيافة والحفاوة الإماراتية العربية".