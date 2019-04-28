ترمب: اليابان تضخ 40 مليار دولار بمصانع سيارات أميركية جديدة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أبلغه بأن اليابان تعتزم استثمار 40 مليار دولار في مصانع سيارات جديدة في الولايات المتحدة.

وقال السفير الأميركي لدى اليابان وليام هاغرتي في اتصال هاتفي مع الصحافيين، إن الزعيمين بحثا أيضاً "الرغبة في رؤية إيران تغير مسارها وتبحث عن طريق سلمي أكثر للمضي قدماً".

وأشار هاغرتي في بيان صدر عنه أمس، إلى أن ترمب حث آبي على أن تزيد شركات صناعة السيارات اليابانية حجم إنتاجها داخل الولايات المتحدة.

وأضاف أن الزعيمين بحثا ما صدر عن الشركات اليابانية من تصريحات علنية بهذا الصدد، بما فيها قرار "تويوتا" الاستثمار في المصانع الأميركية، إضافة إلى إرادة ترمب رؤية "مزيد من التقدم في هذا الاتجاه".

وفي وقت سابق، انتقد ترمب بشدة شركة "تويوتا" على الخطط التي كانت تعدها للاستثمارات في المكسيك.