"البنك الدولي" يوضح للعربية أسباب خفض توقعات النمو العالمي

أشار النائب الأول لرئيس #البنك_الدولي محمود محيي الدين، في لقاء مع العربية، إلى أن المؤسسات الدولية خفضت توقعاتها لمعدلات #النمو_العالمي لعدة أسباب أهمها أسعار الفائدة وعدم التعافي من آثار #الأزمة_المالية في 2008.

وأوضح أن معدلات النمو في #المنطقة_العربية تدور حول 2% ، لكنه شدد على أن الأهم من تحقيق معدلات النمو هو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن على الدول اتخاذ 3 إجراءات في الوقت عينه:

- اتباع سياسات لدفع حركة النمو وزيادة التشغيل.

- زيادة الانفاق الاستثماري في مجال التعليم، الرعاية الصحية، وفي رقمنة الاقتصاد.

- توطين التنمية، وهذا يحتاج إلى بنية أساسية ضخمة على مستوى القرى والمراكز، وعلى صعيد المحافظات.

من جهة أخرى، أكد استمرار تعاون البنك الدولي مع #مصر فى المشروعات التنموية .