أبردين للاستثمار: الأسهم السعودية فرصة استثمار حقيقية

قال مارتن جلبرت الرئيس التنفيذي لأبردين ستاندرد للاستثمار إن الأسهم السعودية تمثل فرصة استثمار حقيقية، وإن الشركة استثمرت نحو 100 مليون دولار في طرح #سندات_أرامكو.

وأضاف جلبرت خلال مقابلة مع العربية على هامش مؤتمر القطاع المالي في الرياض "أن القطاعات المرتبطة بقطاع النفط تمثل الاستثمار الأفضل. نحن سعداء بالعائد الذي سنجنيه من استثمارنا بسندات #أرامكو وبتسعير سندات أرامكو لأنها شركة موثوقة



وأضاف "في البداية شكل تراجع أسعار النفط مشكلة لحكومات المنطقة، ولكن عندما تعاملوا مع المشكلة وتصدوا لها أصبح هذا يشكل منفعة كبيرة لهم، فقد جعلهم يعملون نحو تنويع اقتصاداتهم. وقد سمعنا أرقاما رائعة من وزير المالية السعودي في المؤتمر عن نمو الاقتصاد بشكل عام والقطاع غير النفطي بشكل خاص. إذا فعلى المدى المتوسط استفادت المنطقة من التراجع الذي حصل في أسعار النفط، لا سيما #السعودية التي حققت فائضا في ميزانية الربع الأول وهذا شيء جيد وسيفيد بشكل خاص أسواق السندات هنا".

وتابع "السعودية لا تختلف كثيرا عن الجو العالمي. عالميا وبالتالي في السعودية أيضا أعتقد أن الأسهم هي فئة الأصول الأفضل حاليا، لكن علينا أن نكون انتقائيين عند الشراء لأسهم معينة ولا نشتري كل الأسهم. وقد أثبتت هذه النظرية نجاحها منذ بداية العام فقد شكلت أسهم معينة فرصة استثمارية كبيرة محققة عوائد مجزية لمن اشترى. أعتقد أن الأسهم المرتبطة بقطاع النفط كانت ولا تزال خيارا جيدا للاستثمار لا سيما مع الارتفاعات في السعر خلال الشهرين الماضيين، لا سيما أنك تتلقى توزيعات نقدية سخية بينما تنتظر أن ينعكس ارتفاع أسعار النفط على سهم الشركة التي اشتريتها. وبالطبع عندما تدخل أرامكو إلى السوق ستكون فرصة استثمارية جيدة، وأعتقد أن التوقيت الجديد للطرح العام يبدو جيدا أيضا".

أما على الصعيد العالمي، أكد جلبرت أن التباطؤ في أوروبا وأميركا لا يدعو للقلق وأن مشكلة البريكست ستحل عاجلا وليس آجلا والاستثمار في بريطانيا واعد ويلزمه الشجاعة.

وأضاف "لست قلقا من أن يؤدي التباطؤ الحالي إلى ركود. نحن نرى تباطؤا في أوروبا وربما بعد التباطؤ في النمو الأميركي وهذا كل شيء، ولا تنسى أن #أسعار_الفائدة في أميركا لن تعود للارتفاع في المستقبل القريب فأنا لست قلقا على أداء أسواق الأسهم، ولكن يجب أن نكون انتقائيين في أسهمنا، ونختار تلك التي تتمتع بأساسيات قوية ولا نشتري مؤشرات بأكملها أو صناديق تعتمد في أدائها على مؤشر عام.

وتابع "هذا هو سبب انتقائية الأسهم وتفضيلها على المؤشرات العامة. ففي حالة توقعنا لبعض التباطؤ نلجأ إلى أسهم القطاعات الدفاعية فنختار أسهم القيمة وليس أسهم النمو فالأولى ستتحرك أفضل من الثانية. وأنا قد اخترت سابقا أسهم شركات النفط الكبرى فهي تعطي عائدا سخيا من التوزيعات خلال فترة الاحتفاظ بها".

وأضاف "الفرص الحقيقية هي في هذا الوقت. ومن الملائم أن تستثمر في الأوقات التي ينتظر غيرك من المستثمرين ما سيحصل، لكنك يجب أن تكون شجاعا للإقدام على ذلك. وقد رأينا العديد من الصناديق السيادية الدولية أقدمت على الاستثمار في السوق البريطانية".