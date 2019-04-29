شركات بريطانية وصينية تقود الاستثمار الأجنبي في السعودي

أكد إبراهيم العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن عدد تراخيص #الاستثمار_الأجنبية في #السعودية ارتفع بنسبة 70% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقد قادت الطلبات المقدمة من الشركات البريطانية والصينية هذا الارتفاع حيث زادت بنسبة 86% و71% على التوالي.

وكانت أسرع القطاعات الاستثمارية نموا قطاع التعليم، إضافة إلى #قطاع_تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار في مقابلة مع بلومبيرغ أنه يتم حاليا مراجعة جميع متطلبات الترخيص، ومن المتوقع أن تنخفض إجراءات الدوائر الحكومية بنسبة خمسين في المئة لتقليل الوقت والتكلفة والمتطلبات للاستثمار في المملكة.

يأتي النمو السنوي في التراخيص الأجنبية في ظل الجهود السعودية لإزالة القيود المفروضة على الاستثمار ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية.