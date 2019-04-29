السعودية تُطلق بوابة الاستثمار البلدي "فرص"

دشن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، التي تجمع #الفرص_الاستثمارية كافة بمختلف مناطق المملكة في 285 أمانة وبلدية في بوابة موحدة لتمكين المستثمرين من الوصول إلى الفرص التي تعلن عنها الأمانات والبلديات.

وأوضح الدكتور القصبي أن إطلاق بوابة الاستثمار البلدي "فرص" يأتي ضمن الجهود التي يبذلها القطاع البلدي لرفع مستوى الشفافية في إجراءات الطرح والترسية للفرص الاستثمارية، التي تعلن عنها الأمانات والبلديات، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأشار إلى أن إطلاق "فرص" التسهيل في الوصول لجميع الفرص المعلن عنها في بوابة موحدة، مما يسهم في رفع قاعدة المتنافسين على الفرص الاستثمارية وينعكس على تنمية المدن.

وتوفر بوابة "فرص" على المستثمر العناء وتكبد مشاق الذهاب للأمانة أو البلدية للحصول على المعلومات عن الفرص الاستثمارية المطروحة، من خلال الدخول على البوابة وفرز الفرص الاستثمارية حسب النطاق الجغرافي المرغوب الاستثمار به، أو حسب النشاط الذي يبحث عنه المستثمر.

وأفادت الوكالة أن البوابة تتيح إمكانية الاطلاع على مواقع الفرص الاستثمارية على الخارطة والوصول للموقع، بالإضافة إلى الاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات قبل شرائها إلكترونياً بكل يسر وسهولة.

وأضافت أن "فرص" تهدف إلى تأسيس قاعدة بيانات موحدة لتحديد احتياجات المناطق من الفرص ورفع مستوى الشفافية في عمليات طرح وشراء الكراسات.

وتُمكن بوابة "فرص" المستثمر من تحديد مجموعة من #الأنشطة_الاستثمارية ذات الاهتمام ليتم إرسال تنبيهات عندما تقوم الأمانة أو البلدية بطرح أي من الفرص للأنشطة التي قام المستثمر بتحديدها.

وتشتمل البوابة على العديد من الأنشطة الاستثمارية مثل المراكز الترفيهية والرياضية، المصانع والمعامل والورش، ومواقع البنوك وماكينات الصرف الآلي، والمباني والمحلات التجارية، ومحطات الوقود، ومرافق الإيواء السياحي، ومراسي القوارب، ومرامي تدوير النفايات، والمستشفيات والمستوصفات، والمواقع الإعلانية والأكشاك.