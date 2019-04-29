ديون تركيا بالعملات الأجنبية الأعلى بين الأسواق الناشئة

قال معهد التمويل الدولي في تقرير إن الديون بالعملة الأجنبية بتركيا وصلت إلى 40% من إجمالي ديون البلاد، مقارنة بـ 35% في الربع الأول من 2017، لتعد هي الأعلى بين #الأسواق_الناشئة الرئيسية. ومازال هذا المستوى أقل من أعلى مستوى وصلت إليه تلك الديون والذي تحقق في عام 2003، عندما وصلت نسبتها إلى 60% من إجمالي الديون.

وأضاف التقرير أن القروض بالعملة الأجنبية التي حصلت عليها المؤسسات غير المالية بالأسواق الناشئة ساهمت في زيادة هذه #الديون_في_تركيا وشيلي وجنوب أفريقيا، فيما كانت الديون الحكومية سببا في زيادة القروض بالعملات الأجنبية في الأرجنتين وكولومبيا.

وذكر التقرير أن اعتماد العديد من الشركات في الأسواق الناشئة على القروض بالعملات الأجنبية عرضها لمخاطر عدم الملائمة في أرصدة العملات، وفي بعض الحالات سببت حالة من القلق المتزايد بشأن عدم استقرار أوضاع #الاقتصاد_الكلي للبلاد. ودلل على ذلك، بانخفاض قيمة العملة في السنوات الأخيرة، والذي أدى إلى ارتفاع الدين الأجنبي للناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى كبير في كل من الأرجنتين وتركيا، وهو ما يعكس القروض مستوى القروض الدولارية التي حصلت عليها البلدين.

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وعلى صعيد آخر، ذكر التقرير أن الديون بالعملات الأجنبية خارج #القطاع_المالي بالأسواق الناشئة زادت بنحو تريليوني دولار منذ عام 2009، لتصل إلى 5.3 تريليون دولار في عام 2018.

وذكر التقرير أن ديون الأفراد بالعملات الأجنبية في الأسواق الناشئة، ظلت مستقرة دون مستوى 150 مليار دولار، ما يمثل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.