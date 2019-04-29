IMF: نؤيد هدف السعودية الوصول إلى توازن مالي بـ2023

كشف جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أن أبرز المخاطر التي يمكن أن تغير التوقعات الاقتصادية للمنطقة هي التشنج التجاري بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى أسعار النفط التي تشهد تقلبات سريعة والأوضاع المالية العالمية.

وأضاف أزعور خلال لقاء له مع "العربية" "صندوق النقد يؤيد هدف السعودية بالوصول إلى توازن مالي في 2023 وأن على السعودية مواصلة تخفيض العجز بشكل تدريجي".

وتابع "تنويع الاقتصاد السعودي يتطلب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

إلى ذلك، أشار أزعور إلى أن الدول الخليجية تأقلمت بسرعة مع التراجع الكبير لأسعار النفط وتكيفت مع تحول أسعار النفط عبر الإصلاحات وتخفيض الإنفاق.

وشدد أزعور على أهمية استمرار دول الخليج في تنويع الدول لاقتصاداتها. وأضاف "يجب تعميق الإصلاح البنيوي لرفع مستوى الإنتاجية".

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد في منطقة الخليج بنسبة 2,1% هذا العام، مقارنة 2% في 2018.

وفي سياق متصل، شدد جهاد أزعور على ضرورة إسراع الحكومة اللبنانية بعملية تخفيض مستوى العجز من خلال إصلاحات بنيوية أساسية كإصلاح قطاع الكهرباء.

وأضاف "تخفيض العجز في لبنان من خلال إصلاحات هيكلية ويجب أن تعتمد موازنة 2019-2020 على تقليص النفقات.

وتوقع أزعور أن يتراوح نمو الاقتصاد اللبناني عند 1.5 و2% وأن توقعات نمو الاقتصاد اللبناني ترتبط بالثقة عند المواطن والمستثمر.

من جانب آخر، قال أزعور إن الإصلاحات التي قامت بها مصر حسنت الأوضاع الاقتصادية وبيئة الأعمال، حيث تراجع نسبة التضخم من 30% إلى 14% وتراجعت نسبة البطالة من 12.5% إلى 8.7%.