صندوق النقد: نمو الاقتصاد السعودي قد يفوق توقعاتنا بـ2019

قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي إن تقديرات الصندوق تُشير إلى أن النمو الاقتصادي للسعودية في 2019 قد يكون مرتفعا بشكل طفيف عن التوقعات السابقة عند 1.8%، إذ يتوسع القطاع غير النفطي بشكل أسرع من الاقتصاد الأوسع نطاقا.



وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في #صندوق_النقد_الدولي لرويترز إن عجز الموازنة هذا العام قد يبلغ 7.9% وهو أعلى من نظيره في 2018 على افتراض أن أسعار النفط ستكون في 2019 أقل مقارنة بالعام الماضي.



وقال خلال مقابلة في دبي "نتوقع أن يكون النمو غير النفطي عند 2.6% هذا العام و2.9% لعام 2020".



وقال أزعور "بناء على التقدير السابق لفريق الصندوق، نعتقد أن هناك احتمالات صعود، على سبيل المثال قد يرتفع النمو بشكل طفيف عن النمو في توقعاتنا".



وقال محافظ البنك المركزي السعودي أحمد الخليفي لرويترز الأسبوع الماضي إن #الاقتصاد_السعودي سينمو في 2019 "بما لا يقل عن 2%".



ونما الاقتصاد السعودي 2.2% العام الماضي، متعافيا من انكماش في 2017.



وقال أزعور إن فريقا من الصندوق متواجد الآن في #السعودية ومن المتوقع صدور أرقام اقتصادية منقحة الأسبوع المقبل.



وقال إن توقعات الصندوق لعجز الموازنة السعودي في 2019 مبني على افتراض أن #أسعار_النفط ستظل في نطاق 65 دولاراً للبرميل هذا العام.



وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية 72.15 دولار للبرميل بانخفاض 2.20 دولار يوم الجمعة.



وكانت السعودية تقدر عجز الموازنة عند 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 وتتوقع ميزانيتها لعام 2019 عجزاً 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.



وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان الأسبوع الماضي إن المملكة سجلت فائضا في الميزانية بلغ 27.8 مليار ريال (7.4 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى مارس، وهو أول فائض منذ انهيار أسعار النفط في 2014.



وقال أزعور "التراجع في سعر النفط والتقلب الذي شهدناه في السوق يقودان إلى توقع عجز 7.9%... نتوقع تحسن الوضع في 2020 إلى 5.7%".