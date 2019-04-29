مسؤول: صندوق النقد يرجئ إقراضه للسودان بسبب المتأخرات

قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن الصندوق يواصل تقديم الدعم الفني والسياسي للسودان، لكنه لا يستطيع تقديم تمويل إضافي بسبب المتأخرات.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في #صندوق_النقد لرويترز إن المجلس الانتقالي في السودان لم يتواصل مع صندوق النقد الدولي بشأن ديون البلاد، لكن الصندوق واصل تعامله مع السلطات السودانية بعد الاضطرابات السياسية.

وأضاف أزعور "نتواصل مع #السودان ونقدم لهم المساعدة الفنية والدعم السياسي".

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لكنه أضاف "لا يمكننا تزويدهم بالتمويل لأنهم ما زالوا يتحملون متأخرات، وإلى أن يعالجوا مشكلة المتأخرات، لا يمكننا تزويدهم بإقراض إضافي بموجب لوائحنا".

إلى ذلك، وقع صندوق أبوظبي للتنمية يوم أمس اتفاقية مع بنك السودان المركزي، يتم بموجبها إيداع 250 مليون دولار، أي ما يعادل 918 مليون درهم، وذلك بهدف دعم السياسة المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان.

وتأتي الوديعة كجزء من حزمة مساعدات مشتركة أقرتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للسودان والبالغ قيمتها 3 مليارات دولار أميركي لدعم الاقتصاد وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوداني.

وكان صندوق أبوظبي للتنمية قد وقع في شهر يناير من عام 2017، اتفاقية مع البنك المركزي السوداني أودع بموجبها 1.470 مليار درهم أو ما يعادل 400 مليون دولار، في بنك السودان المركزي، للمساهمة بدعم التنمية الاقتصادية في السودان.

يشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية بدأ نشاطه التنموي في السودان منذ عام 1976، حيث مول الصندوق العديد من المشاريع التنموية في قطاعات أساسية مثل، الصناعة والطاقة والنقل والمواصلات والمياه والري وغيرها من القطاعات الاستراتيجية الرئيسية في السودان.