هيئة الزكاة السعودية: غدا آخر موعد لتقديم إقرارات 2018

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية أن يوم غد هو آخر موعد لتقديم الإقرارات عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2018.

وحثت الهيئة جميع المكلفين على تقديم إقراراتهم بحد أقصى في هذا التاريخ، وسداد كافة المستحقات قبل نهاية هذه المهلة، حتى يتسنى للهيئة منحهم الشهادات المطلوبة لإنهاء كافة إجراءاتهم وصرف مستحقاتهم، وتجنب تعرضهم للغرامات وإجراءات التحصيل النظامية.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، في مقابلة مع قناة "العربية" إن آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة المستحقة هو غدا الثلاثاء.

وأضاف "حرضا من الهيئة على التزام المكلفين يتم إعلان هذه التواريخ عبر وسائل مختلفة، حيث لا نستهدف فرض غرامات، ولكن توعية المكلفين بحقوقهم والتزاماتهم".

وأشار إلى أن النظام نص على فرض غرامات مالية في حال التأخر في تقديم الإقرار أو التأخر في السداد، وعدم السداد يؤدي لوقف الخدمات.

وأوضح أن هذا ينطبق على إقرارات #ضريبة_الدخل أو #ضريبة_القيمة_المضافة.