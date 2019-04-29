وفد الأعمال البحريني يوقع مع فرنسا اتفاقيات بملياري دولار

أعلن وفد الأعمال البحريني، في زيارته لفرنسا، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الشركات والمؤسسات الفرنسية بقيمة ملياري دولار.

وفي التفاصيل، وقعت شركة تطوير للبترول البحرينية مذكرة تفاهم مع #توتال الفرنسية بخصوص التعاون في الاكتشاف النفطي الأخير في مملكة #البحرين .

كما أبرم #طيران_الخليج و "سي.إف.إم" اتفاقا لشراء 65 محركا من طراز ليب-1إيه، وقيمة طلبية المحركات تقدر بنحو مليار دولار بالأسعار المعلنة.



وكانت افتتحت الدولة الخليجية #البحرين "صفحة جديدة" في اقتصادها، مع كشف الستار عن أكبر حوض نفطي في أبريل من العام الماضي، هو الأضخم في تاريخها والأول منذ العام 1932.