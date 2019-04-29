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وفد الأعمال البحريني يوقع مع فرنسا اتفاقيات بملياري دولار

المصدر: العربية.نت
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أعلن وفد الأعمال البحريني، في زيارته لفرنسا، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الشركات والمؤسسات الفرنسية بقيمة ملياري دولار.

وفي التفاصيل، وقعت شركة تطوير للبترول البحرينية مذكرة تفاهم مع #توتال الفرنسية بخصوص التعاون في الاكتشاف النفطي الأخير في مملكة #البحرين .

كما أبرم #طيران_الخليج و "سي.إف.إم" اتفاقا لشراء 65 محركا من طراز ليب-1إيه، وقيمة طلبية المحركات تقدر بنحو مليار دولار بالأسعار المعلنة.

وكانت افتتحت الدولة الخليجية #البحرين "صفحة جديدة" في اقتصادها، مع كشف الستار عن أكبر حوض نفطي في أبريل من العام الماضي، هو الأضخم في تاريخها والأول منذ العام 1932.

كلمات دالّة

#البحرين, #طيران الخليج, #توتال

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