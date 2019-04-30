الرئيس اللبناني يدعو للإسراع في إقرار الميزانية قبل آخر مايو

طلب #الرئيس_اللبناني ميشال عون من الوزراء، اليوم الثلاثاء، الإسراع في مناقشة موازنة 2019 بحيث يتم إقرارها في مجلس النواب قبل نهاية مايو أيار.



واجتمع الوزراء في قصر بعبدا لبدء مناقشة مسودة الميزانية التي يقول وزير المالية إنها تنطوي على تخفيضات كبيرة في الإنفاق.

وتعهدت #الحكومة_اللبنانية، التي تكابد سنوات من النمو الاقتصادي المتدني، بتنفيذ إصلاحات طال انتظارها.

وكان لبنان قد وعد في #مؤتمر_باريس العام الماضي بخفض عجز موازنته بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا على مدى 5 سنوات.

وفي فبراير شباط الماضي، التزمت الحكومة الجديدة في بيانها الوزاري بإطلاق إصلاحات سريعة وفعالة قد تكون "صعبة ومؤلمة" لتفادي تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، في الوقت الذي تسعى فيه للحد من أحد أثقل أعباء الديون العامة في العالم.