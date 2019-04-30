تحويلات الأجانب من السعودية تهبط 12% في مارس

هبطت تحويلات الأجانب من السعودية خلال مارس الماضي بنسبة 12.03%، إلى 11.25 مليار ريال، مقارنة مع 12.79 مليار ريال في شهر مارس 2018، وفقا لتحليل أجرته "العربية.نت" لبيانات مؤسسة النقد العربي السعوي "ساما".

وخلال الربع الأول من 2019، تراجعت تحويلات الأجانب من السعودية إلى 31.9 مليار ريال، مقابل 32.9 مليار ريال، في الربع الأول من 2018، بتراجع 3%.

وفي المقابل تراجعت تحويلات السعوديين للخارج في مارس الماضي بنسبة 31.9% إلى 4.26 مليار ريال، مقابل 6.26 مليار ريال، في مارس 2018.

وكانت #تحويلات_الأجانب في #السعودية قد بلغت خلال 2018 نحو 136.432 مليار ريال، متراجعة بنسبة 4% مقارنة مع 141.6 مليار ريال خلال 2017.

وبدأت #السعودية تطبيق برامج لتوطين الوظائف، بما في ذلك قطاعات كاملة كانت تسيطر عليها العمالة الوافدة بهدف تقليص نسب البطالة وتوفير فرص عمل للشباب السعودي.

وخلال الربع الرابع من عام 2018، بلغت قيمة تحويلات الأجانب 32.93 مليار ريال، مقابل 38.261 مليار ريال في الربع الرابع من 2017، بتراجع 14%.

وقال وزير التجارة والاستثمار في السعودية في تصريحات سابقة، إن الحكومة تدرس إعادة النظر في فرض#رسوم_العمالة_الوافدة دون إعلان تفاصيل حول الخطة الحكومية التي تستهدف دعم القطاع الخاص.

وفي يوليو من العام الماضي، طبقت #الحكومة_السعودية رسوماً على مرافقي العمالة الوافدة بواقع 100 ريال شهرياً على كل مرافق، وزادت هذه الرسوم بدءا من شهر يناير الماضي.

كما بدأت الحكومة السعودية فرض رسوم على العمالة الوافدة مطلع شهر يونيو من العام الماضي.