لاغارد متفائلة: نعم..محادثات واشنطن وبكين ستنتهي باتفاق

قالت مدير عام #صندوق_النقد الدولي كريستين لاغارد إنها تتوقع توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق لإنهاء نزاعهما التجاري، الذي أحدث توترا في الأسواق المالية وألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي.



ولدى سؤالها أمس الاثنين بالمؤتمر العالمي لمعهد ميلكن عما إذا كانت المحادثات بين أكبر اقتصادين في العالم ستنتهي باتفاق، قالت لاغارد "أقول نعم".



وتخوض #واشنطن وبكين منذ عام حربا تجارية شهدت فرض رسوم على بضائع بمليارات الدولارات وتهديدات بالتصعيد. والمحادثات الآن في مرحلة حاسمة.



وكانت #لاغارد أول المتحدثين في المؤتمر الذي يحضره 4 آلاف شخص بعضهم من كبار المفكرين في العالم ويناقش قضايا مالية والرعاية الصحية وغيرهما.



وفي وقت لاحق أمس الاثنين، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة #بلاكستون ستيفن شوارتزمان أيضا إنه متفائل بشأن فرص التوصل لاتفاق أميركي صيني ولكنه حذر من أنه لن يحل جميع القضايا موضع النزاع.