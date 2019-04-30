منطقة اليورو تفجر "مفاجأة غير متوقعة" في معدلات النمو

أظهرت بيانات أن #النمو_الاقتصادي لمنطقة اليورو كان أقوى من المتوقع في الربع الأول من العام، متعافيا بقوة من تباطؤ في النصف الثاني من 2018، بينما نزلت البطالة لأدنى معدلاتها في أكثر من 10 سنوات.



وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن التقديرات الأولية تفيد أن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة التي تضم 19 دولة ارتفع بنسبة 0.4% عن الربع السابق في الأشهر الثلاثة الأولى من 2019، ارتفاعا من 0.2% في الربع الرابع من 2018 و0.1% في الربع السابق عليه.



وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لـ #منطقة_اليورو 1.2%، وهي نفس الزيادة المسجلة في الربع الأخير من 2018.



وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاعا بنسبة 0.3% عن الأشهر الثلاثة السابقة و1.1% على أساس سنوي.

وكان البنك #المركزي_الأوروبي، الذي أرجأ تشديد السياسة النقدية في نهاية العام الماضي وسط ضعف مستمر في التضخم، يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2% في الربع الأول وتسارعه إلى 0.3% في الربع الثاني.



على صعيد منفصل، قال مكتب الإحصاءات إن البطالة في منطقة اليورو نزلت إلى 7.7% من القوى العاملة في مارس آذار، إذ بلغ عدد الباحثين عن وظائف 12.630 مليون شخص، مقابل 7.8% أو 12.804 مليون شخص في فبراير شباط.