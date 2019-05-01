صندوق الاستثمارات العامة ينوي الاقتراض مرتين في 2019

يعتزم #صندوق_الاستثمارات_العامة التوجه إلى أسواق الدين مرتين هذا العام كجزء من جهود السعودية المتواصلة لدعم خطط التحول الاقتصادي.

وأكد مدير صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، في مقابلة مع قناة CNBC الأميركية أن الصندوق يعتزم جمع نحو 14 مليار ريال في العملة المحلية، وما يتراوح بين 8 إلى 10 مليارات دولار.

وأوضح الرميان أن هذه المبالغ تمثل أقل من 5% من الأصول تحت الإدارة، فيما يعتزم الصندوق رفع نسبة الدين إلى ما بين 15% و20%.

أما فيما يتعلق بالطرح العام الأولي لأسهم #أرامكو ، فأشار الرميان إلى أنه ينتظر إتمام صفقة الاستحواذ على #سابك دون أن يستبعد أن يتم تحديد الموعد قبل 2021.