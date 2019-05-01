قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، اليوم الأربعاء، إنه والممثل التجاري لبلاده روبرت لايتهايزر عقدا "اجتماعات مثمرة" مع ليو خه، نائب رئيس الوزراء الصيني في #بكين.
وقال في تغريدة "سنواصل محادثاتنا في #واشنطن العاصمة الأسبوع القادم".
يزور منوتشين ولايتهايزر الصين لعقد أحدث جولة في المحادثات الهادفة لإنهاء #الحرب_التجارية المريرة بين البلدين.
منوتشين: "اجتماعات مثمرة" مع نائب رئيس الوزراء الصيني
قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، اليوم الأربعاء، إنه والممثل التجاري لبلاده روبرت لايتهايزر عقدا "اجتماعات مثمرة" مع ليو خه، نائب رئيس الوزراء الصيني في #بكين.