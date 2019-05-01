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منوتشين: "اجتماعات مثمرة" مع نائب رئيس الوزراء الصيني

المصدر: دبي - رويترز
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قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، اليوم الأربعاء، إنه والممثل التجاري لبلاده روبرت لايتهايزر عقدا "اجتماعات مثمرة" مع ليو خه، نائب رئيس الوزراء الصيني في #بكين.

وقال في تغريدة "سنواصل محادثاتنا في #واشنطن العاصمة الأسبوع القادم".

يزور منوتشين ولايتهايزر الصين لعقد أحدث جولة في المحادثات الهادفة لإنهاء #الحرب_التجارية المريرة بين البلدين.

كلمات دالّة

#الحرب التجارية, #بكين, #واشنطن

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