انخفاض مبيعات التجزئة الألمانية في مارس

كشفت بيانات اليوم الخميس أن بيانات التجزئة الألمانية تراجعت 0.2% في مارس، مما يرجع بدرجة كبيرة إلى انخفاضات حادة في مبيعات الغذاء.



وأظهر استطلاع أجرته رويترز انخفاض المبيعات 0.4% عن الشهر السابق.



وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن المبيعات تراجعت 2.1% على أساس سنوي، حيث أرجأ المستهلكون مشتريات ما قبل عيد القيامة حتى أبريل بسبب توقيت العطلة.



وأصبح إنفاق الأسر عاملا مهما للنمو في الأعوام القليلة الماضية حيث يستفيد الألمان من ارتفاع قياسي في مستوى التوظيف وانخفاض تكاليف الإقراض لكن مبيعات التجزئة مؤشر متقلب كثيرا ما يخضع للمراجعة.