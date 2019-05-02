انكماش قطاع الصناعات التحويلية الألماني للشهر الرابع

كشف مسح اليوم الخميس أن نشاط قطاع #الصناعات_التحويلية_الألماني انكمش لرابع شهر على التوالي في أبريل نيسان، مما يشير إلى أن المصانع تكبح النمو الكلي في أكبر #اقتصاد_أوروبي في بداية الربع الثاني من العام.



وارتفع مؤشر ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية، الذي يشكل نحو خُمس الاقتصاد، إلى 44.4 مقارنة مع 44.1 في مارس آذار.



وهذه أول زيادة على أساس شهري خلال 9 أشهر وجاءت بفعل انخفاضات أقل قوة في إنتاج المصانع والطلبيات الجديدة، لكن القراءة لا تزال أدنى من مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.



وقال الخبير الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت فيل سميث إن القطاع الصناعي لا يزال يواجه صعوبات لتخطي مشكلات تواجهها شركات صناعة السيارات في التكيف مع قواعد انبعاثات أكثر حزما.



وهناك مخاوف أيضا من أن تبدأ شركات الصناعات التحويلية في تسريح عمالة كرد فعل لضعف توقعات الأعمال وهو ما قد يؤثر على ثقة المستهلك وإنفاق الأسر.



وخفضت #الحكومة_الألمانية توقعاتها للنمو في العام الحالي إلى 0.5% وهو ما سيمثل تباطؤا حادا بعد معدل نمو 2.2 % في عام 2017 و1.4% في عام 2018.