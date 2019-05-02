حاكم مصرف لبنان: الليرة مستقرة وستظل كذلك

أكد حاكم #مصرف_لبنان_المركزي، رياض سلامة، أن الليرة اللبنانية مستقرة وستظل مستقرة، وذلك بعد اجتماعه مع الرئيس ميشال عون وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.



وقال سلامة، متحدثاً في القصر الرئاسي في بعبدا، " #الليرة_اللبنانية مستقرة وستبقى مستقرة والمصرف المركزي سوف يدعم قروضاً سكنية و(قروضاً) للقطاعات الإنتاجية".

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والليرة اللبنانية مربوطة بالدولار الأميركي عند مستوياتها الحالية منذ أكثر من 20 عاماً.



يذكر أن أعباء الدين العام للبنان من بين الأكبر في العالم، حيث قال وزير المالية إنه سيطبق "تخفيضات كبيرة" في الإنفاق.



ونقل البيان عن سلامة قوله "ما نتمنى هو أن تكون الموازنة على المستوى الذي يأمله السوق".



وجاء في حديثه: "أكدت للرئيس عون على "سلامة الليرة اللبنانية واستقرارها" وإن لدى البنك القدرة اللازمة ليُبقيها كذلك".



يبلغ صافي الأصول الأجنبية للبنان 38.56 مليار دولار. ويعادل الدين العام اللبناني نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي.



كان رئيس الوزراء #سعد_الحريري قال الشهر الماضي إنه يرغب في "حماية الليرة". وتعد الحكومة الائتلافية للحريري ميزانية حكومية من المتوقع أن تتضمن تخفيضات في الإنفاق.