ماهي التحديات أمام شراكة القطاع العام والخاص بالكويت؟

سنوات قليلة مرت على تطبيق النموذج الجديد من الشراكات مع القطاع الخاص في #الكويت، لكن الخلافات عادت إلى الواجهة بين الجهات الحكومية والمستثمرين في مشروع شمال الزور، وهو أول مشروع للطاقة الكهربائية وتحلية المياه ينفذه القطاع الخاص.

وعلى شاطئ الخليج العربي في الكويت تمتد مجمعات تجارية وترفيهية عديدة طورتها شركات خاصة، لكن بنموذج غير مألوف عالميا لمثل هذه المشاريع. الأرض للحكومة، والبناء والتشغيل للقطاع الخاص. هذه هي مشاريع الـ BOT العقارية على الطريقة الكويتية.

ويستخدم نظام BOT عالمياً لتمويل #مشاريع_البنية_التحتية الكبرى، من جسور وطرقات خاضعة للرسوم ومحطات كهرباء وغيرها، بحيث ينبيها القطاع الخاص ويشغلها لمدة من الزمن، على أن تعود ملكيتها إلى الدولة بعد ذلك. لكن في الكويت القصة مختلفة. الـ بي أو تي هو الوسيلة التي تحافظ من خلالها الدولة على ملكية الأراضي.

وقال توفيق الجراح رئيس اتحاد العقاريين "لتقريب المشهد عليك التصور بأن تربي ابنك وتعلمه وينضج ويكون مستقراً ومن ثم تسلمه لمستثمر آخر. والحقيقة أن هذا الأمر له مخاطر كثيرة، كما حصل في سوق المباركية، لأن المستثمر الجديد دفع مبالغ كبيرة، يود تعويضها من المستأجرين، وهذا يؤدي إلى عدم استقرار في الأعمال".

تاريخ حافل من الخلافات في المشاريع بين القطاعين العام والخاص. ومثال على ذلك هذه المنطقة، المنطقة الحرة في ميناء الشويخ. سحبت من القطاع الخاص في العام 2006، بعد أن طورها القطاع الخاص بنظام الـBOT. تم تعديل النظام مرتين، فهل حل النظام جميع المشاكل؟.

ويذكر الجميع في الكويت أزمة فسخ مشاريع البي أوتي قبل 13 عاما، والتي قادت إلى جدل طويل، انتهى بإقرار قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2014، حمل أول تنظيم من نوعه لمشاريع الـ PPP، وفق القاعدة الذهبية نفسها: الأرض للحكومة والتطوير للقطاع الخاص، لكن بشروط مختلفة.



وقال مطلق الصانع المدير العام لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص "يكاد يكون القانون الفريد الذي يحدد نسبة 50% من ملكية المشاريع التي قيمتها الاستثمارية أعلى من 60 مليون دينار كويتي، يدخل فيها المواطنون بنسبة 50%. ويدخل فيها المواطنون بعد إنشاء المشروع ودخوله مرحلة التشغيل والوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل، أي بعد تجاوز خسائر التشغيل".

القانون الجديد أحدث بعض الانفراج، لكن انتقادات كثيرة وجهت إليه منها أنه ترك المشاريع القائمة وفق النظام القديم مهددة.

إلى ذلك، قال فيصل العيار نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في مجموعة "كيبكو" "القانون الجديد أفضل بكثير من ما كان معمول به في الماضي، لكنة لم يطبق على من أخذ قبل القانون، يعني لما أنا أخذت المخاطر بالأول وعملت بالأول وكل شي، اعطني الامتيازات اللي في القانون".

وسمح النموذج الجديد للشراكة، أو ما يعرف باسم الـ PPP، بإطلاق مشاريع كبرى، أبرزها شركة شمال الزور، التي طورت محطة توفر 10% من الطاقة الكهربائية و20%من المياه المحلاة في الكويت. لكن سرعان ما عادت الخلافات إلى الواجهة. الشركاء من #القطاع_الخاص يريدون تخفيض رأس المال قبل طرح الشركة للاكتتاب العام، والحكومة ترفض.

وقال مطلق الصانع "الجهة المخولة وفق القانون بتحديد معدل كفاية رأس المال هي اللجنة العليات لهيئة مشروعات الشراكة. استقر الرأي عند الجهاز التنفيذي في جهاز الشراكة انه لا يوجد أي مبرر لتخفيض رأس المال في هذه المرحلة، وبالتالي حسم هذا الامر وفق قانون الشركات في جمعية عمومية غير عادية".

وتجدد الخلافات يجعل النموذج الجديد للشراكة أمام اختبار جدي، مع تهديد الشركاء باللجوء إلى التحكيم الدولي. لكن هيئة الشراكة في الكويت لا تزال ترى أن المناخ الاستثماري يتغير نحو الأفضل.

وتابع الصانع "هناك دروس مستفادة كثيرة من تجربتنا في طرح المشاريع خلال السنوات الثلاث الماضية، لكن ما أتصور، لكن بالعكس أعتقد أن ما حصل يدعم مناخ الاستثمار، لأن من المهم للمستثمر أن يعرف أنه عند حدوث خلاف ما هي المرجعية لحسم هذا الخلاف".