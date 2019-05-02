موديز: إصلاحات السعودية الاقتصادية تعزز التنافسية

رحبت وزارة المالية السعودية بإعلانِ وكالة التصنيف الائتماني موديز تثبيت تصنيفها للمملكة عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة مشيرة إلى أن ذلك يعكس فاعلية #الإصلاحات_الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة.

وقد توقعت وكالة موديز نمو #اقتصاد_السعودية بما يتراوح بين 2% و2.5% سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرة إلى أن آفاق النمو على المدى الطويل قد تتحسن مع تقدم خطط الحكومة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط. كذلك لدى #السعودية احتياطيات نفطية ضخمة بتكلفة استخراج متدنية.

إضافة إلى ذلك، تتمتع السعودية بقوة مالية ناجمة عن توفر سيولة عالية، ومستويات ديون منخفضة نسبياً رغم تزايدها.

وتوقع التقرير أن يبلغ عجز الميزانية السعودية 6 أو 7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الجاري والمقبل، على أن يرتفع الدين الحكومي إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي.

أما فائض الحساب الجاري، فمن المتوقع أن يتراوح بين 5 و6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتستند توقعات موديز على أسعار نفط تتراوح بين 50 و70 دولاراً للبرميل على المدى المتوسط.

وأوضحت موديز أن تصنيف السعودية عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس توازن مخاطر الواقع الائتماني للسعودية متوقعة أن تنفيذ الإصلاحات سيعزز القدرة التنافسية للمملكة وسيزيد من فرص العمل في القطاع الخاص مع تحقيق التوازن في الميزانية، بغض النظر عن تقلبات أسعار النفط.

وشددت موديز على أهمية التصدي للمخاطر السياسية والجيوسياسية في المنطقة والمضي قدما بخطط الإصلاح الموضوعة.