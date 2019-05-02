35 مليار دولار تدفقات متوقعة لسوق السعودية

قال رئيس استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة فرانكلين تمبلتون، صلاح شما، إن #التدفقات_الأجنبية إلى سوق #الأسهم_السعودية وصل منذ بداية العام الجاري وحتى الآن إلى 4 مليارات دولار، متوقعا تدفق 35 مليار دولار إضافية إلى السوق في المستقبل.

وأضاف، خلال حلقة نقاشية، أن الإدراج التدريجي للسوق السعودي في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة دافعاً رئيسياً لهذا النمو، مشيراً إلى أن السوق السعودي يظهر مؤشرات تدل على الانتعاش، خاصة وأن عائدات الشركات آخذة بالتحسن، وتقديرات المحللين تجري مراجعتها إيجابيا.

وذكر أن الإقبال الكبير الذي شهدته إصدارات السندات الدولية الأخيرة لشركة #أرامكو والحكومة السعودية، يعكس قدرة المملكة على جذب رؤوس أموال أجنبية.

وأضاف أن هناك إشارات مسبقة على انتعاش الاقتصاد السعودي، مثل عودة الحوافز والبدلات إلى موظفي القطاع العام، وهو ما يترجم إلى المزيد من الإنفاق الخاص وتحسين ثقة المستثمرين.

ومن الإشارات الأخرى على التعافي، هي النمو القوي لشركات السلع الاستهلاكية خلال الربع الأول من 2019، كما شهدت شركات الأسمنت انتعاشا كبيرا في المبيعات خلال الربعين الماليين السابقين.

وقال مدير استثمارات الصكوك العالمية والدخل الثابت بشركة تمبلتون، محي الدين قرنفل، أن حجم مساهمة المستثمرين العالميين في السندات الخليجية دون المستوى المطلوب، مشيرا إلى أن الإصدارات الكبيرة للشركات والمؤسسات السيادية، مثل سندات أرامكو السعودية، تمثّل فرصاً مهمة لرفع حجم الاستثمار في هذا النوع من أصول.