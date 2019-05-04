الصين تزيح أميركا عن عرش الاستثمارات الأجنبية

ارتفع عدد #المشروعات_الأجنبية الجديدة، في العالم، التي جرى تأسيسها في عام 2018 بنسبة 7% مقارنة بعام 2017، لتصل إلى 14.845 ألف مشروع جديد، وفقا لمؤسسة "إف دي أي انتليجنس".

وأشارت المؤسسة في تقريرها إلى أن حجم #الاستثمارات في المشاريع الجديدة زادت بنسبة 42% لتصل إلى 917.3 مليار دولار، كما زادت حجم الوظائف التي وفرتها تلك الاستثمارات بنسبة 25% لتصل إلى 2.3 مليون وظيفة.

وأزاحت الصين #الولايات_المتحدة من المرتبة الأولى من حيث قيمة الاستثمارات في مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة العام الماضي، بعد أن جذبت نحو 107.2 مليار دولار، فيما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد المشروعات الجديدة التي أسسها المستثمرون الأجانب، ووصل عددها إلى 1581 مشروعا، مقارنة بنحو 796 مشروعا.

واستقبلت منطقة آسيا المحيط الهادئ أكثر الاستثمارات من حيث القيمة، إذ بلغت 377.7 مليار دولار، فيما حلت غرب أوروبا على رأس قائمة أكثر المناطق جذبا للاستثمارات الأجنبية من حيث عدد المشروعات بعد أن بلغت نحو 4385 مشروعا.

وأشار التقرير إلى أن عدد المشروعات الأجنبية الجديدة في أوروبا تراجعت بنسبة 2%، لكن قيمة الاستثمارات الأجنبية الجديدة ارتفعت 30% لتصل إلى 216 مليار دولار.

وكان قطاع الطاقة أكبر القطاعات التي جذبت رؤوس الأموال الأجنبية، ليصل حجم #الاستثمار به العام الماضي إلى 134.6 مليار دولار، في حين زادت عدد المشروعات الأجنبية في القطاع العقاري إلى 1146 مشروعا.

وجاءت قطاعات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، و #العقارات على رأس قائمة المشروعات الأجنبية الجديدة من حيث العدد التي جرى تأسيسها خلال العام الماضي.

وذكر التقرير أن عدد المشروعات الأجنبية الجديدة ارتفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 7% لتصل إلى 1253 مشروعا، كما ارتفعت قيمة الاستثمارات بنسبة 14%.