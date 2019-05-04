ماذا قال رئيس البنك الدولي الجديد بعد زيارة مصر؟

أكد رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، أن مصر تمتلك فرصاً استثمارية واعدة خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن الدولة العربية تعمل على 5 إصلاحات لزيادة حجم التدفقات الاستثمارية.

وأشار في أول زيارة رسمية لمصر بدأت اليوم وتستغرق يومين، إلى تنوع الفرص الاستثمارية بمصر، مؤكداً أن الدولة العربية تمتلك فرصا استثمارية عظيمة، سواء في المشروعات القومية الكبرى، أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء.

وأشاد رئيس البنك الدولي، بمركز خدمات المستثمرين، وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة فيه والذي يضم ممثلين عن أكثر من 65 جهة، يقومون بإصدار كافة التراخيص، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين.

وقال: "أود أن أقول إني انبهرت انبهارا شديدا بمركز خدمات المستثمرين والشركات الناشئة والتي تتيح لكافة المستويات الاقتصادية أن تستفيد خاصة الفئات الأكثر احتياجا"، مشيرا إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قام بإصلاحات تشريعية كبيرة في التسهيل على المستثمرين.

وأشار رئيس البنك الدولي بإنشاء مركز خدمات المستثمرين، والذي يقضى على البيروقراطية ويبسط الإجراءات في لإنشاء الشركات الجديدة، موضحا أن الوزارة تعمل على 5 إصلاحات قادمة ستساعد المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.

وعقب وصوله، قام رئيس البنك الدولي بجولة مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في الحكومة المصرية، سحر نصر، شملت مركز خدمات المستثمرين بالوزارة.

وقالت الوزيرة المصرية سحر نصر، إنه منذ شهر فبراير وحتى أبريل الماضيين تم تأسيس 26.5 ألف شركة بمركز خدمات المستثمرين، بإجمالي رأس مال بلغ 67.5 مليار جنيه، وإنهاء نحو 218 ألف خدمة للمستثمر.

وأشارت إلى أن المركز يقوم بعدد من الخدمات المقدمة للتسهيل على المستثمرين، مثل تأسيس الشركات والجمعيات العامة العادية ومجالس الإدارة والجمعية العامة غير العادية والخدمات الفنية والخدمات الحكومية والنشر في صحيفة الاستثمار وإصدار التراخيص والبريد، ونوافذ خاصة للمصريين في الخارج وسيناء والصعيد وريادة الأعمال وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والمشروعات الصغيرة.

وأوضحت "نصر" أن محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر تتألف حاليا من 16 مشروعا بقيمة 6.69 مليار دولار.