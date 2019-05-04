موديز تثبت تصنيف الكويت مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة #موديز للتصنيفات الائتمانية، تصنيفها الائتماني للكويت عند (‭‭AA2‬‬)، مع إبقاء نظرتها المستقبلة لهذا التصنيف مستقرة بمعنى أنه مرشح للثبات أو الصعود وليس التراجع.

وقالت الوكالة في بيانها عن تصنيف دولة #الكويت إن تأكيد التصنيف الائتماني يدعمه "افتراض بأن ثروة ضخمة على نحو استثنائي للبلد الخليجي تعزز قوة المالية العامة والجدارة الائتمانية".

كما اعتبرت وكالة #موديز أن "انكشاف المالية العامة للكويت في المستقبل المنظور على انخفاض أسعار النفط سيبقى مرتفعا جداً".

وبحسب الوكالة تواجه الكويت "في الأجل الطويل زيادة كبيرة ومستدامة في الطلب على الوظائف من الشباب مع نمو سكاني سريع".

وأكدت وكالة موديز المالية أن "إبقاء النظرة المستقبلية مستقرة يعكس توقعات بأن قوة كبيرة جدا للمالية العامة سيجري الحفاظ عليها إلى حد كبير وسط تقلبات أسعار النفط والضغوط السكانية في الأجل الطويل".