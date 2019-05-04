هل تنجو تركيا من إلغاء المميزات التجارية الأميركية؟

قالت السفارة التركية في #واشنطن في بيان إن #تركيا تتوقع ألا تنفذ #الولايات_المتحدة قرارا بإنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لها بموجب برنامج يسمح للصادرات التركية بدخول الولايات المتحدة دون جمارك.

وكان الممثل التجاري الأميركي قد قال في أوائل مارس إنه لم يعد من حق تركيا المشاركة في برنامج "نظام التفضيلات المعمم"، لأنها "متقدمة اقتصاديا بما يكفي".

وقالت السفارة التركية في بيان لرويترز "أبلغنا في عدة مناسبات الجانب الأميركي توقعاتنا بالتخلي عن أي إجراءات تعرقل #التجارة المتبادلة من أجل تحقيق الهدف الذي وضعه الرئيس (رجب طيب) أردوغان والرئيس (دونالد) ترمب لحجم التجارة المتبادلة بين تركيا والولايات المتحدة والذي يبلغ 75 مليار دولار" .

وتابع "في هذا السياق نتوقع استمرار عدم تنفيذ قرار إنهاء تصنيف بلادنا في نظام التفضيلات المعمم".

ولم يرد الممثل التجاري الأميركي على طلب للتعليق.

وكان الممثل التجاري الأميركي قد قال في أوائل مارس إن استبعاد تركيا من البرنامج لن يسري لمدة 60 يوما على الأقل بعد إخطار الكونغرس والحكومة التركية وإنه سيتم سنه بإعلان رئاسي.

وقال الممثل التجاري الأميركي في أغسطس آب الماضي إنه يراجع أحقية تركيا في البرنامج بعد أن فرضت #أنقرة تعريفات جمركية على سلع أميركية ردا على فرض تعريفات أميركية على الصلب والألمنيوم.

وتركيا واحدة من 120 دولة تشارك في نظام التفضيلات المعمم وهو أقدم وأضخم برنامج أميركي للمعاملة التجارية التفضيلية. ويستهدف البرنامج تشجيع #التنمية_الاقتصادية في البلدان المستفيدة عن طريق إلغاء الرسوم على آلاف المنتجات.

وذكر الموقع الإلكتروني لمكتب الممثل التجاري الأميركي أن واردات الولايات المتحدة من تركيا في إطار البرنامج بلغت 1.66 مليار دولار في 2017 بما يشكل 17.7 في المئة من إجمالي وارداتها من تركيا.

وأضاف أن فئات الواردات التي تتصدر البرنامج هي السيارات ومكوناتها والحلي والمعادن النفيسة والقطع الحجرية.