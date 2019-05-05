القطاع الخاص في مصر يسجل نمواً لأول مرة منذ 8 أشهر

شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر، نمواً للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر في أبريل، ليسجل أعلى معدل نمو منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص إلى 50.8 نقط في أبريل، مرتفعاً من 49.9 نقط في مارس. وهي المرة الأولى التي يتجاوز المؤشر مرحلة الانكماش منذ أغسطس 2015.

وتعزى عودة القطاع الخاص للنمو إلى التحسن العام في مناخ الأعمال، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب الداخلي.

من جهة أخرى، قال تقرير إن نمو الصادرات ظل في نطاق الانكماش تحت الخمسين نقطة، إلا أن المؤشر سجل أدنى معدل انكماش منذ ديسمبر.